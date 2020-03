Dresden

Mehrere hundert Tafeln Schokolade hat die Polizei im BMW von zwei Männern gefunden, die in Dresden-Löbtau bei einem Ladendiebstahl geschnappt wurden. Die 29 und 33 Jahre alten Verdächtigen waren am Dienstagmittag von einem Ladendetektiv in einem Markt an der Löbtauer Straße beim Stehlen beobachtet worden.

Der 37-Jährige verfolgte das Duo bis zu einem weiteren Markt an der Chemnitzer Straße. Dort traf auch die Polizei ein, nahm den 29-Jährigen im Laden fest. Seinen Komplizen schnappten die Beamten in einem vor dem Geschäft parkenden BMW.

Beide stammen aus Weißrussland und hatten etliche Tafeln Schokolade unter ihren Jacken versteckt. Im Wagen fand sich dann der große, wohl zusammengeklaute Schoko-Vorrat. Gegen das Duo wird wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls ermittelt.

Von fkä