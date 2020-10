Dresden

In der dritten Etage eines Hochhauses an der Grunaer Straße ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, musste einen Bewohner mit schweren Verletzungen retten. Zehn weitere Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Es besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Von halk