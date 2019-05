Dresden

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion ist es am gestrigen Himmelfahrtstag zu 28 Körperverletzungen, fünf Sachbeschädigungen und fünf Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen. Zweimal wurde die Polizei auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen festgestellt. Hinzu kamen 48 Lärmbelästigungen.

Die beiden schwerwiegendsten Delikte ereigneten sich in der Landeshauptstadt. Am Donnerstagnachmittag geriet ein 22-Jähriger mit einem Unbekannten wegen einer Flasche Bier in Streit. In der Folge stach der Unbekannte auf den jungen Mann ein. Dieser musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am Abend gerieten auf der Hopfgartenstraße mehrere Personen in Streit. Kurz darauf kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 50-Jähriger einen 36-Jährigen mit einem Messer verletzte. Der Geschädigte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest . Ein Test ergab einen Alkoholwert von über zwei Promille. Der Geschädigte war mit 1,7 Promille ebenfalls alkoholisiert. Die Polizei ermittelt auch hier wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei ihrem Einsatz wurde die Polizei Dresden von rund 200 Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

