Dresden

Am Mittwochabend wurde eine Seniorin Opfer einer dreisten Betrügerin. Die Unbekannte klingelte an der Tür der 84-Jährigen an der Fetscherstraße. Unter dem Vorwand, eine Nachbarin besuchen zu wollen, verschaffte sich die Frau Zutritt zur Wohnung der älteren Dame. Dort bat sie die 84-Jährige um kleine Gefälligkeiten, lenkte sie ab und stahl schließlich mehrere Schmuckstücke sowie zwei Goldmünzen im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro.

Von fg