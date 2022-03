Heidenau

In Dresden-Heidenau ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei stieß ein 40 Tonnen Lkw mit einer Radfahrerin. Diese war gegen 13.30 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Pirnaer Straße unterwegs. Der Lkw bog derweil von der Pirnaer Straße nach rechts auf die Dresdner Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Dresden hat mit den Ermittlungen begonnen. Die Kreuzung musste bis 16.15 Uhr voll gesperrt werden.

Von SP