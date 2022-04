Heidenau

Polizisten stoppten am späten Donnerstagabend an der Straße Am Sportforum einen E-Scooterfahrer, der durch Fahren auf der falschen Fahrbahnseite auffiel. Der 17-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter unversichert war. Zudem zeigte ein Drogentest den Einfluss von Kokain bei dem Jugendlichen an. Des Weiteren hatte er Cannabisprodukte und mehr als 2.000 Euro Bargeld dabei. Nach angeordneter Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten Utensilien fest, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln deuteten. Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Handelns mit Betäubungsmitteln, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Von cs