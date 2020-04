Dresden

Ein Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hat am Samstagnachmittag im Stadtteil Gittersee gebrannt. Er war gerade als Linie 66 auf der Karlsruher Straße in der Nähe der Haltestelle Rathausstraße unterwegs, als das Heck gegen 15 Uhr Feuer fing. Der Fahrer reagierte besonnen, hielt seinen Bus an und ließ die Fahrgäste aussteigen. So konnten sich alle Personen unverletzt in Sicherheit bringen.

Der hintere Teil des Busses brannte aus, obwohl die Feuerwehr das Feuer mit Schaum schnell löschen konnte. Warum das Fahrzeug brannte, ist bislang unklar. Die Straße war bis etwa 16.15 Uhr gesperrt.

Zum Weiterlesen:

Von ttr/halk