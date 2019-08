Dresden

Eine leerstehende Villa am Basteiplatz 3 in Dresden-Strehlen ist am Samstagnachmittag besetzt worden. In dem Haus gegenüber der Palucca-Schule hielten sich weniger als zehn Personen auf. Draußen hätten sich weitere zusammengefunden, die nun eine Versammlung anzeigen wollten. Auf einem Banner am Hauseingang ist das Schlagwort #Instandbesetzen zu lesen. „Unterschrieben“ ist das Banner mit @wirbesetzendresden. Laut ihren Angaben bei Twitter will die Gruppe „Leerstand zu Wohnraum“ umwandeln. „Der Sommer 2019 in Dresden steht ganz im Zeichen der Aneignung von ungenutztem Wohnraum“, schreiben die Aktivisten. So besetzten sie beispielsweise Ende Juli mehrere Gebäude an der Königsbrücker Straße 97.

Derzeit versuche die Polizei, den Eigentümer der denkmalgeschützten Villa am Basteiplatz ausfindig zu machen, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner auf Anfrage der DNN. Ob die Hausbesetzung im Zusammenhang mit der #Unteilbar-Demo steht, sei bislang unklar. Weitere Angaben können die Beamten derzeit nicht machen, da der Einsatz noch läuft.

Von ttr