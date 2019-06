Dresden

Ein 21-Jähriger hat am Freitag auf der Hauptstraße mehrfach den Hitlergruß gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 7.30 Uhr von der Elbe in Richtung Albertplatz unterwegs. Polizeibeamte konnten den Täter noch vor Ort stellen. Er hatte zuvor offenbar kräftig dem Alkohol zugesprochen und Drogen genommen. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 21-Jährigen auch noch ein Cliptütchen, in dem sich vermutlich Betäubungsmittel befanden. Auf Grund seines Zustandes wurde der Mann in den zentralen Polizeigewahrsam eingewiesen.

Von DNN