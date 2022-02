Hauptbahnhof Dresden: Aggressiver Maskenmuffel zeigt Hitlergruß

Dresden

Im Dresdner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Mittwoch einen Maskenmuffel erwischt. Das Verhalten des Mannes zog dann aber noch weitere Ermittlungen nach sich. Zunächst gebärdete sich der 37-Jährige aufbrausend und aggressiv. Dann setzte er zum Hitlergruß an und deutete mit zwei Fingern der linken Hand ein entsprechendes Bärtchen an.

Folglich wird gegen den Mann nicht nur wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt, sondern auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von fkä