Dresden

Derzeit stehen in Dresden sechs Verdächtige vor Gericht, die direkt am spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden im November 2019 beteiligt gewesen sein sollen. Derweil geht die Fahndung der zuständigen Soko Epaulette nach Hintermännern und Helfern weiter.

Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht, die einen Mann zeigen, der das Museum vor dem Einbruch ausgespäht haben könnte. Er hatte das Grüne Gewölbe am Vortag der Tat, dem 24. November 2019, zwischen 10.03 und 12.21 Uhr besucht.

Dabei hielt er sich mehrfach und über längere Zeiträume im Juwelenzimmer auf. Sein Verhalten „wich dabei auffallend von dem eines durchschnittlichen Museumsbesuchers ab“, begründet die Dresdner Polizei ihren Anfangsverdacht.

Wer den Mann erkennt oder sonstige Hinweise zur Identifizierung geben kann, wird gebeten sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

In dem aktuell laufenden Verfahren stehen sechs Männer im Alter zwischen 23 und 28 Jahren vor Gericht. Die Deutschen stammen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie und sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt.

Sie sollen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro aus der Schatzkammer gestohlen und im Zuge des spektakulären Coups auch Sachschäden in Höhe von über einer Million Euro hinterlassen haben. Sie wurden bei mehreren Razzien in Berlin gefasst.

Von fkä mit dpa