Dresden

In Gruna haben Unbekannte an der Haltestelle Zwinglistraße Wartehäuschen und Gehweg mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz, SS-Runen und weitere Symbole in den Bereich der Haltestelle. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung übernommen

Von PS