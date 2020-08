Haltepunkt Dresden-Strehlen: Großeinsatz wegen kranker Pfadfindergruppe

Dresden

Die Erkrankung mehrerer Mitglieder einer Pfadfindergruppe hat am Donnerstagabend zu Unterbrechungen im Straßenbahnverkehr und einem großen Rettungseinsatz geführt. 12 Mitglieder der Gruppe aus Baden-Württemberg klagten am Abend über Kreislaufprobleme, Unwohlsein und Erbrechen.

Behandlung noch auf dem Bahnsteig

Alle verließen am Haltepunkt Strehlen an der Oskarstraße die S-Bahn und warteten auf den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte behandelten die Erkrankten noch auf dem Bahnsteig und transportierten letztlich 12 Personen ins Krankenhaus. Im Einsatz war auf ein MANV-Wagen für den Massenanfall an Verletzten.

Die genaue Ursache der Erkrankungen muss nun ermittelt werden. Bereits am Vormittag war den Angaben zufolge ein Mitglied der Gruppe mit ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus gebracht worden.

Während des Rettungseinsatzes war der Bahnbetrieb in Richtung Zoo unterbrochen. Die Linien 9 und 13 wurden umgeleitet.

