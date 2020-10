Dresden

An der Fassade innerhalb eines Schulgeländes an der Robert-Matzke-Straße in Dresden-Pieschen sind in den vergangenen Tagen mehrere Hakenkreuz-Graffitis aufgetaucht. Auch andere verfassungswidrige Symbole haben die Täter hinterlassen. Zudem beschädigten sie sechs Fensterscheiben. Es entstanden 6000 Euro Sachschaden. Der Staatsschutz ermittelt zu dem Vorfall.

Von DNN