Dresden

In der vergangenen Nacht haben Dresdner Polizeibeamte ein Hakenkreuz und fremdenfeindliche Schmierereien an der Fassade eines Restaurants an der Großenhainer Straße festgestellt.

Unbekannte hatten die Wand mit Farbe besprüht und damit einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von DNN