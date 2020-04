Leuben

Offenbar rechts Gesinnte haben nach Polizeiangaben in Dresden-Leuben ein Hakenkreuz an ein Fabrikgebäude geschmiert. Das verbotene Symbol sei mit roter Farbe in einer Größe von etwa 90 mal 90 Zentimetern gesprüht worden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt. Der Staatsschutz ermittle wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Anzeige

Von lc