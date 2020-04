Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat am Sonntag gegen einen 22-jährigen Tunesier Haftbefehl erlassen. Der junge Mann soll im Zeitraum vom 1. April bis in die Morgenstunden des 2. April in eine Wohnung an der Michelangelostraße eingebrochen sein und unter anderem Computergegenstände, ein Handy und Kleidung gestohlen haben. Viele der geklauten Gegenstände fand die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten.

Der junge Tunesier ist bereits erheblich vorbestraft, steht zudem unter Bewährung und Führungsaufsicht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an, der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Von lc