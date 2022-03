Dresden

Bei einem Unfall auf der Grundstraße in Dresden-Bühlau ist am Samstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Schuld am Unfall trug er laut Polizei nicht.

Dem Mann in seinem Porsche war auf seiner Fahrbahn eine 55-Jährige in einem VW entgegengekommen. Die Frau hatte ihre Fahrspur verlassen, um einer Katze auszuweichen. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei der 78-Jährige schwer, die Frau leicht verletzt wurde.

Die Grundstraße musste ab 8 Uhr für gut zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Schaden an den Autos summiert sich auf rund 20.000 Euro. Die Katze blieb offenbar unverletzt und flüchtete.

Von fkä