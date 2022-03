Dresden

In Dresden-Johannstadt wurde am Freitag gegen 15.00 Uhr die Feuerwehr über einen Wiesenbrand informiert. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie eine Fläche von etwa 3 500 qm² fest, die sich entzündet hatte. Die Flammen hatten ein großes Areal eingenommen und der Wind trug zur Ausbreitung des Brandes noch weiter bei.

Da zu wenig Löschwasser zur Verfügung stand, musste noch ein Tanklöschfahrzeug hinzugezogen werden. Mehrere Trupps der Feuerwehr waren anschließend in der Lage, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dabei waren acht Einsatzkräfte vonnöten.

Von SP