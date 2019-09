Dresden

Vermutlich auf der Suche nach Buntmetall sind Unbekannte am Kriegsgräberdenkmal auf dem Neuen Annenfriedhof an der Kesselsdorfer Straße fündig geworden. Sie sägten am Wochenende das mehr als zwei Meter hohe Kreuz aus Kupfer ab und nahmen es mit.

So sah das Kreuz aus. Jetzt steht es nicht mehr. Quelle: Repro: Tino Plunert

Verwendet wurde den Ermittlungen nach eine Elektrostichsäge. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 150 Euro, teilte die Polizei mit.

