Dresden

Der Großbrand in einer leerstehenden Dresdner Malzfabrik, der in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen war, hält Dresdens Feuerwehr weiterhin auf Trab. Am Wochenende stellten die Kameraden im Rahmen von Nachkontrollen unter anderem einen bisher unentdeckten Brandherd in einer Zwischendecke im vierten Obergeschoss fest.

Weil sie das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten konnten, sichteten die Feuerwehrleute das Objekt mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Die entdeckten Brandherde wurden anschließend von außen über eine Drehleiter gelöscht.

Anzeige

Die ehemalige Malzfabrik an der Straße des 17. Juni ist ein wertvolles Industriedenkmal in ruinösem Zustand. Es seht seit 1991 leer.

Zur Geschichte des Gebäudes:

Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen und hatte auch auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von fkä