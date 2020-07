Dresden

In der Nacht zum Sonntag hat ein Grapscher eine 22-Jährige am Alaunplatz in der Dresdner Neustadt bedrängt.

Der Mann trat von hinten an die junge Frau heran, hielt sie fest und berührte sie unsittlich, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Täter. Wie der Grapscher aussieht, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Von DNN