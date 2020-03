Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend den Eingangsbereich des Gymnasiums Dresden-Pieschen an der Erfurter Straße mit einem Graffiti verziert. An der Wand stehen die Namen der Opfer des rechten Terrors in Hanau. So beispielsweise „RIP Hamza Kurtocić“.

Der Schriftzug mit Bezug zu den Anschlägen von Hanau wurde von den Tätern auf einer Fläche von etwa 25 Meter x drei Metern hinterlassen.

Der Sachschaden wurde auf rund 700 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von mb