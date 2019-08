Dresden

In der Nacht zum Freitag haben Dresdner Polizeibeamte vier Männer und eine Frau auf der Bahnstraße gestellt. Die fünf Personen stehen im Verdacht, Graffitischmierereien verursacht zu haben. Die Beamten wurden von einem Zeugen gerufen.

Sie trafen auf die Gruppe, die noch Sprayerutensilien und Farbe bei sich trug. In der Umgebung stellten die Beamten an einem Lkw, an Wertstoffcontainern und Baustellenabsicherungen frische Schmierereien fest. Laut Polizei ist die Schadenssumme noch nicht bekannt. Nun müssen sich die Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Von heh