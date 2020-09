Dresden

Die Polizeidirektion Dresden war am Wochenende erneut in der Äußeren Neustadt präsent. Unterstützt wurde sie dabei von Kräften der sächsischen Bereitschaftspolizei. Die Beamten kontrollierten insgesamt 136 Personen und fertigten 14 Strafanzeigen.

Unter anderem stellten die Beamten in der Nacht zum Samstag zwei Deutsche im Alter von 18 und 34 Alter, die jeweils eine geringe Menge Cannabis dabei hatten. Ein 25-jähriger Deutscher wurde beobachtet, wie er Graffiti an ein Haus an der Pulsnitzer Straße sprühte. Polizisten stellten ihn und fertigten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Anzeige

Gegen einen 38-jährigen Deutschen wird wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts der Geldfälschung ermittelt. Er wurde beobachtet, wie er einen 20-Jährigen schlug. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten in einem von ihm genutzten Auto mehrere Ampullen mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie eine Tüte mit Opiaten. Zudem stellten sie rund 2.000 Euro in Scheinen sicher, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Falschgeld handelt.

In der Nacht zum Sonntag fielen zwei deutsche E-Scooterfahrer im Alter von 21 und 23 Jahren auf, die unter der Einwirkung von Alkohol unterwegs waren. Der 21-Jährige war mit dem Scooter fuhr auf der Bautzner Straße und wies in einem Test den Wert von rund 0,8 Promille auf. Der 23-Jährige fuhr auf der Fritz-Reuter-Straße und stand mit rund 0,6 Promille unter Alkoholeinfluss.

Auf der Alaunstraße ist ein 21-jähriger Iraker zunächst von einem Unbekannten geschlagen worden. In der Folge bedrohte ihn ein 34-jähriger Libyer mit einem Messer. Dieser konnte gestellt werden, der erste Täter ist flüchtig.

Die Polizisten nahmen weitere Anzeigen wegen Körperverletzungen, Diebstählen sowie einer Bedrohung auf. In der Nacht zum Samstag waren 32 Beamte, zum Sonntag 30 Beamte im Einsatz.

Von DNN