Dresden

Ein 34-Jähriger hat am Montagabend einen 16-Jährigen von seinem Balkon am Wölfnitzer Ring aus mit einer Luftdruckpistole bedroht. Der Deutsche auf dem Balkon und der junge Afghane auf der Straße waren gegen 20.15 Uhr in Streit geraten. Daraufhin bedrohte der Mieter den 16-Jährigen mit der Waffe.

Der Jugendliche floh und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen in seiner Wohnung fest und stellten die Luftdruckpistole sicher. Außerdem fanden sie verschiedenen Betäubungsmittel. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von fkä