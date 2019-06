Dresden

Am Georgplatz in der Dresdner Innenstadt ist am Dienstagnachmittag ein VW Golf mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Fahrerin, unterwegs in Richtung Dr.-Külz-Ring, hatte am Bahnübergang die herannahende Straßenbahn der Linie 8 übersehen.

Der Bahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Unfall. Die Autofahrerin musste verletzt ins Krankenhaus. Am Wagen entstand Totalschaden. Auch die Straßenbahn wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Teile des Georgplatzes waren währenddessen gesperrt, weitere Straßenbahn- und Buslinien fuhren Umleitung.

Von halk