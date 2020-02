Dresden

Bei einem Unfall an der Leipziger Straße sind am Mittwochvormittag zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen hatte eine Golf-Fahrerin einen bremsenden Skoda zu spät bemerkt. Der Golf fuhr auf den Skoda auf und schob ihn unter einen Lkw. Die Frau und der Fahrer des Lasters wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Straßenbahnen der Linien 4 und 9 mussten in Richtung Weinböhla umgeleitet werden.

Von DNN