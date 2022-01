Dresden

Auf der Königsbrücker Straße in der Dresdner Alberstadt hat sich am Montagabend ein Glätteunfall ereignet. Gegen 23 Uhr kam der Fahrer eines Mitsubishi in Höhe der Hellersiedlung mit seinem Wagen ins Schleudern. Der Wagen rammte frontal einen Baum.

Der Fahrer, erst 21 Jahre alt, musste verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Königsbrücker Straße war in stadtauswärtiger Richtung zeitweise gesperrt.

Von halk