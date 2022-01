Dresden

In der Nacht zu Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Gorbitz ein Brand ausgebrochen. In der vierten Etage eines Plattenbaus an der Ginsterstraße drang dunkler Rauch aus der betroffenen Wohnung. Der Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Auch die anderen Bewohner mussten das Haus verlassen und kamen zeitweilig in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter. Die Feuerwehrleute löschten unterdessen den Brand und lüfteten das Gebäude. Danach konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist allerdings zunächst nicht mehr nutzbar. Zur Brandursache wir noch ermittelt.

Von halk