Gewitter und Starkregen über Dresden: Feuerwehr im Dauereinsatz

Dresden

13 Mal mussten die Kameraden der Dresdner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Etwa lief ein Keller an der Kreuzung Bahnhof- und Ludwigstraße in Cossebaude voll, weil das Regenwasser aus der Kreuzungssenke keinen Abfluss fand. Einsätze dieser Art sind nur ein Teil des Geschehens, das die aktuelle Gewitterfront samt Starkregen und Sturmböen in der Nacht auslöste.

Wasser lief auch in Wohnungen. Bäume stürzten um – am Kirchenweg erwischte es einen Apfelbaum, der auf die Straße fiel. Nasse Schaltkästen lösten Brandmeldeanlagen aus, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum An der Prießnitzaue. Hierher rückte die Feuerwehr gleich zweimal aus, weil nach dem ersten Einsatz niemand das offene Fenster schloss und der Regen weiter auf die Brandmelder prasselte.

42 Hilfeleistungseinsätze, sechs Fehlalarme und tatsächlich auch ein Brand stehen in der nächtlichen Bilanz. Weitere Einsätze könnten am Mittwochvormittag hinzukommen, denn die Unwetterlage ist noch nicht vorbei.

Von fkä