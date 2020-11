Dresden

In einem Gewerbepark in Dresden-Seidnitz ist am späten Montagabend eine Stickstoffwolke ausgetreten. Weil zunächst unklar war, um welches Gas es sich handelte, rückte die Feuerwehr an und sperrte die Enderstraße.

Die rund elf Kubikmeter große Gaswolke waberte um ein Silo. Der U-Dienst des Umweltschutzzuges berechnete den weiteren Weg der Wolke. Ein Mann, der den Nebel eingeatmet hatte, stellte sich den Rettungskräften vor und wurde ambulant behandelt. Er war es auch, der den Austritt gemeldet hatte.

Anzeige

Die Feuerwehr schlug den Stickstoffnebel letztlich mit Wasser nieder. Ein Techniker lokalisierte die Quelle des Austritts – ein Überdruckventil. Gegen 2.30 Uhr war die Gefahr gebannt und der Einsatz beendet.

Von fkä