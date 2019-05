Dresden

Ein 54-Jähriger hat am Montag im Rahmen der Pegida-Demonstration für Aufruhr gesorgt. Der Mann hatte einen Regenschirm dabei, der aufgrund seiner bläulichen Farbe wie ein Gewehr aussah. Das hatten Zeugen der Polizei gemeldet. Der Schirm wurde sichergestellt, der Mann erhielt eine Anzeige wegen Führens einer so genannten Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit.

Außerdem meldeten Teilnehmer einer Gegenversammlung einen Mann, der in ihre Richtung „Flüchtlinge töten“ gerufen hatte. Die Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest. Der Vorfall ist nun Sache der Staatsanwaltschaft.

Von Jennifer Georgi