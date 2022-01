Dresden

Bei einer nächtlichen Kontrolle haben Beamte der Bundespolizei einen gesuchten Straftäter gefasst, der jetzt seine ausstehende Haftstrafe antreten musste.

In der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mann am Haltepunkt Dresden-Reick. Eine Überprüfung des 31-Jährigen ergab zwei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Detmold: Der Mann war rechtskräftig wegen „Diebstahls mit Waffen, Wohnungseinbruchsdiebstahls und Diebstahls in mehreren Fällen“ verurteilt worden.

Die Polizei lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er seine Haftstrafe von 545 Tagen antrat. Nun prüft die Bundespolizei seinen Aufenthaltsstatus, denn gegen den Georgier besteht auch der Verdacht der unerlaubten Einreise.

Von lg