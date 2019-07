Die Dresdner Polizei hat am Freitagabend in Löbtau einen Crystal-Dealer auf frischer Tat ertappt. Der Libyer wurde an der Kesselsdorfer Straße dabei erwischt, wie er Drogen verkaufte. Der Mann wurde festgenommen und schließlich dem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.