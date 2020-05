Dresden

Am Sonntag haben Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Dieb ausfindig gemacht. Sie kontrollierten den Mann, weil er einem Gesuchten ähnelte, der am Sonnabend beim Diebstahl von Parfüm in einer Drogerie gefilmt worden war.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 23-Jährige schon im April im selben Laden Parfümflakons entwendet haben soll. Zudem bestand gegen den Freitaler ein Haftbefehl wegen Diebstahls, Erschleichens von Leistungen und Beleidigung seitens des Amtsgerichtes Dresden, ausgesetzt zur Bewährung.

Weil er gegen die Auflagen verstieß, befindet sich der 23-Jährige nun in Haft.

