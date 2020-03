Dresden

Eine 54-Jährige ist am Sonnabendnachmittag an der Rottwerndorfer Straße von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei stellte sich der Unbekannte der Frau in den Weg, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran herum. Anschließend rannte er in Richtung der nahegelegenen Kiesgruben davon. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen erfolglos.

Von DNN