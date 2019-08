Dresden

Mit dem Schrecken davon gekommen sind am frühen Donnerstagnachmittag ein Seat-Fahrer und seine Beifahrerin. Die beiden waren auf der Langebrücker Straße in Ullersdorf unterwegs. Auf der Fahrt in Richtung Langebrück begann der Wagen plötzlich zu qualmen. Geistesgegenwärtig stoppte der Fahrer das Auto am Straßenrand. Mit seiner Beifahrerin konnte er das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Keine Minute zu früh: Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand der Seat bereits komplett in Flammen. Den Kameraden der Berufsfeuerwehr Albertstadt und der Freiwilligen Feuerwehr Langebrück brachten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern. Lediglich ein Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten war die Straße gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von kcu