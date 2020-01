Dresden

Einen Tag nach einem Einbruch in Dresden-Naußlitz ist eine 33-Jährige am Ort des Geschehens mit Diebesgut angetroffen worden. Die Frau hatte ein gestohlenes Macbook dabei. Das Ortungssignal des Geräts führte die Polizei am Samstag an die Kaufbacher Straße. Im Treppenhaus trafen die Beamten auf die Frau.

Sie hatte nicht nur das gestohlene Notebook dabei, sondern auch Diebesgut, das in der Nacht zum Freitag aus einer Wohnung im gleichen Haus gestohlen worden war: Eine Tasche und einen Rucksack samt Geldbörse.

Die Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen förderte Einbruchswerkzeug und weiteres Diebesgut zu Tage. Dies konnte einem Kellereinbruch im selben Haus zugeordnet werden. Die Frau wird sich wegen Einbruchsdiebstahls verantworten müssen.

Von DNN