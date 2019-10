Gemeinsame Nacht endet mit Handgreiflichkeiten

Dresden

Am frühen Dienstagmorgen ist ein 28-Jähriger in einer Wohnung am Amalie-Dietrich-Platz von zwei Männern beraubt worden.

Alle drei Männer hatten die Nacht zusammen in der Wohnung verbracht. In den Morgenstunden entbrannte zwischen ihnen ein Streit. In dessen Verlauf hielten die Tatverdächtigen dem 28-Jährigen ein Messer an den Hals und schlugen auf ihn ein. Dabei stahlen sie ihm zwei Halsketten sowie ein Handy und begaben sich in eine andere Wohnung.

Der Mann wurde leicht verletzt und meldete sich bei der Polizei. Die Beamten fanden die tatverdächtigen Männer samt den geraubten Sachen und nahmen sie fest. Beide Männer waren alkoholisiert. Der 31-Jährige wies einen Wert von rund 0,3 Promille auf. Sein Komplize stand mit 2,5 Promille unter Alkoholeinfluss.

Gegen die Männer wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.

Von ps