Dresden

Die Feuerwehr musste am späten Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in die Justizvollzugsanstalt (JVA) am Hammerweg in der Alberstadt ausrückten. Ein Insasse hatte ein Regal in seiner Zelle in Brand gesetzt und dann per Gegensprechanlage das Personal informiert.

Die Wärter holten den 35-Jährigen aus der Zelle und informierten die Feuerwehr. Die Kameraden konnten den Brand schnell löschen. Dennoch wurde die Gefängniszelle stark verrußt und ist nicht mehr bewohnbar.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Von fkä