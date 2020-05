Dresden

Eine Männergruppe hat am Abend des Herrentags kurzerhand ein Golfturnier an der Elbe veranstaltet. Wie die Bereitschaftspolizei mitteilt, schlugen fünf junge Männer gegen 20 Uhr Golfbälle vom Neustädter Elbufer, Höhe Glockenspiel, über den Fluss in Richtung des Landtages. Die Herren sind zwischen 24 und 28 Jahre alt.

Ob Menschen oder Sachen dabei zu Schaden kamen, ist bislang unbekannt. Deshalb ermittelt die Wasserschutzpolizei und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer von einem Golfball gefährdet oder gar verletzt wurde, einen Sachschaden erlitt oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0351/866­ 35 25 zu melden.

Von lc