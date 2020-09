Dresden

Auf dem Dresdner Altmarkt ist in der Nacht zu Dienstag die Gedenktafel, die an die Opfer des Bombenangriffs am 13. Februar und des Zweiten Weltkrieges erinnert, beschmiert worden. Die Täter malten auf einer Länge von vier Metern schwarze Lackfarbe auf und hinterließen ein politisches Symbol.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Von fkä