Dresden

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Beerenhut eingedrungen. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus, dann durchsuchten sie das Erdgeschoss nach wertvoller Beute. Auf ihrem Diebeszug erbeuteten die Langfinger einen Laptop, ein Handy und eine geringe Menge Bargeld.

Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde mit rund 2.800 Euro beziffert. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Von mb