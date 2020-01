Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte an der Louisenstraße in der Dresdner Neustadt eingedrungen.

Die Täter brachen die Hintertür des Lokals auf und hebelten in einem Lagerraum einen Tresor auf. Aus diesem stahlen sie rund 3000 Euro Bargeld. Darüber hinaus entwendeten sie ca. 40 Flaschen Spirituosen im Wert von rund 1400 Euro. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor.

Von ps