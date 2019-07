Dresden

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Provianthofstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räume. Aus dem Lokal entwendeten sie ersten Erkenntnissen nach zwei Geldkassetten, einen PC und eine Kamera. Zudem brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Der Stehlschaden beläuft sich auf 1700 Euro, der Sachschaden auf rund 4000 Euro.

Von PS