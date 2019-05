Dresden

Am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr ist es am Leutewitzer Ring zu einem Brand in einer Gartenlaube gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Laube lichterloh in Flammen.

Das Feuer griff bereits auf ein benachbartes Häuschen über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, die Gartenlaube brannte jedoch vollständig nieder. Auch eine Nachbarlaube wurde durch die Flammen beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Von fg