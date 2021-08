Dresden

Bei einer Gartenfeier in Dresden-Löbtau ist in der Nacht zu Montag die Polizei aktiv geworden. An der Mohorner Straße feierten etwa zehn Menschen in einem Kleingartenverein. Zeugen hatten, aufgrund der Lautstärke, die Polizei kontaktiert. Die Einsatzkräfte forderten die Personen auf, die Party zu beenden.

Weiterhin wurde bekannt, dass auf der Feier mehrfach verbotene rechte Parolen gerufen worden waren. Somit wurde nicht nur eine Anzeige wegen des unzulässigen Lärms eingeleitet, sondern auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von SP