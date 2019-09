Dresden

In Dresden-Naußlitz haben in der Nacht zu Donnerstag sechs Garagen gebrannt, in denen historische Motorräder standen. Kurz vor Mitternacht ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Kameraden der nahen Wache Löbtau und der Freiwilligen Feuerwehr Gorbitz rückten zum Garagenkomplex an der Langen Straße (Hohlweg)/Ecke Wiesbadener Straße aus. Die Flammen griffen vom Brandherd auf fünf weitere Garagen über. Dort konnten die Rettungskräfte zwei Oldtimer-Pkw ins Freie schieben. Was den Brand ausgelöst hat, untersucht die Kriminalpolizei.

Von ttr