Dresden

Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr ist in einem Garagenkomplex in Leubnitz-Neuostra ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge entstand der Brand in einer der Garagen an der Zschertnitzer Straße. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von ttr